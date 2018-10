Coldiretti Siena: domani un incontro per parlare della digitalizzazione delle aziende agricole

A breve arriverà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per le imprese agricole, per questo motivo Coldiretti Siena organizza un incontro per fare chiarezza e accompagnare le imprese in questo nuovo percorso di digitalizzazione.

“Fatturazione elettronica e azienda agricola digitale” è l’incontro che si terrà il prossimo mercoledì 24 ottobre, dalle ore 9:30 in poi, presso l’Auditorium Cassa Artigiani in Via delle Arti 4 a Siena.

Durante l’evento interverranno il Direttore di Coldiretti Siena Simone Solfanelli, il Dottor Domenico Buono, Capo Servizio Tributario e Fiscale di Coldiretti Nazionale, e il Dott. Alberto Bertinelli, Delegato Confederale di Coldiretti Siena.

“Oltre che offrire un servizio vorremmo, come Coldiretti Siena, ‘acculturare’ le aziende e accompagnarle in un percorso di digitalizzazione e informatizzazione dei processi aziendali – ha affermato il Direttore di Coldiretti Siena Simone Solfanelli -. Questo evento è pensato per essere una via di mezzo tra la formazione e l’informazione per le aziende che parteciperanno, con l’obiettivo di informarle sulle dinamiche e gli obblighi della fatturazione elettronica e sui percorsi da intraprendere per arrivare ad essere un’azienda agricola digitale.”

L’obbligo di fatturazione elettronica è una nuova norma che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019, Coldiretti Siena si sta attrezzando per essere di supporto alle aziende agricole associate e aiutarle a gestire questo processo di digitalizzazione. Dando loro tutte le informazioni necessarie al fine di evitare ritardi e problemi, che potrebbero trasformarsi in sanzioni. Inoltre si parlerà delle grandi e nuove sfide della digitalizzazione e di come, le aziende agricole, ne possono trarre vantaggio.