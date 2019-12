Tutte le novità del decreto fiscale per le imprese

“Andiamo incontro a un fisco sempre più telematico che impone sempre nuove funzionalità e modalità operative alle imprese, noi dobbiamo adeguarci e per questo abbiamo deciso di invitare il capo servizio tributario e fiscale da Roma, che spiegherà nei dettagli agli associati il nuovo decreto fiscale che si sta discutendo in Parlamento, con tutte le novità al riguardo. Coldiretti, del resto, è al servizio delle imprese e vuole offrire agli associati uno strumento operativo efficace per adeguarsi alle nuove normative in tema”. Così il direttore della Coldiretti Siena Simone Solfanelli ha presentato l’evento che si svolgerà domani, venerdì 6 dicembre, dalle 9.30 nella Sala Attico della Camera di Commercio Siena-Arezzo (Piazza Matteotti 30, Siena) dal nome Corrispettivi Telematici e Decreto Fiscale.

Durante l’incontro saranno presentati i nuovi adempimenti che interesseranno le aziende agricole dal primo gennaio 2020. Si tratta di una vera rivoluzione per i produttori che porterà alla sostituzione degli scontrini e delle ricevute troverà applicazione con riferimento a tutti soggetti passivi che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”. Per sciogliere ogni dubbio sulla materia la Coldiretti, da sempre vicina ai suoi associati, spiegherà quali saranno tutte le novità fiscali per le imprese agricole e agriturismi.

La giornata inizierà con l’introduzione e i saluti iniziali del direttore di Coldiretti Siena Simone Solfanelli, seguirà la relazione del capo servizio tributario e fiscale Coldiretti Nazionale Gennaro Vecchione ed il successivo dibattito, le conclusioni saranno affidate al delegato confederale e presidente della Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi.