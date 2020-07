Coingas: “Fiducia in Francesco Macrì”

“Coingas ha dichiarato la sua fiducia a Francesco Macrì in relazione alla sua conferma a presidente di Estra e poi ha valutato positivamente il suo senso di responsabilità autosospendendosi dalle funzioni esecutive connesse alla carica”. Lo ha dichiarato la stessa società in una nota stampa a firma dell’amministratore unico Franco Scortecci. “La vicenda giudiziaria non abbia alcuna sovrapposizione con le attività dell’azienda e con la campagna elettorale. Coingas attende l’esito del lavoro della magistratura nella certezza che la verità dei fatti emergerà nitidamente- prosegue il comunicato-.In questa fase appare scarsamente comprensibile e poco responsabile la richiesta di dimissioni del presidente Macrì che sono apparse su alcuni media e avanzate da alcuni Soci”.

“Le decisioni assunte da Macrì nella sua qualità di presidente sono state assunte in maniera collegiale dal consiglio di amministrazione e Coingas ritiene che in questa difficile e complessa fase di ripresa- si legge in conclusione, Estra non possa rivedere i suoi assetti senza conseguenti forti incertezze per il futuro. Da qui la valutazione di Coingas di confermare la prosecuzione di Francesco Macrì nell’esperienza di presidente Estra fino alla naturale conclusione del suo mandato avviato da poche settimane“.