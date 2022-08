“Coincidenze”: giovani compositrici protagoniste al Chigiana International Festival

Tre giovani compositrici per altrettanti brani di recente nascita.

Coincidenze, l’appuntamento in programma per il cartellone del Chigiana International Festival & Summer Academy domenica 28 agosto, alle ore 21.15 presso il Teatro dei Rinnovati di Siena, unisce in una sinergia unica quattro realtà musicali italiane e internazionali – oltre al festival chigiano, il Festival della Piana del Cavaliere di Orvieto, l’austriaco Festival Impuls e il Festival Gaudeamus Muziekweek di Utrecht – e porta in scena le musiche di tre interessantissime penne musicali del nostro tempo: la musicista turca Beste Özçelebi e le italiane Daria Scia e Livia Malossi Bottignole; a cui si aggiunge l’esecuzione della Simple Symphony op. 4 di Benjamin Britten.

Il programma propone tre brani di recentissima composizione, nati nel 2021 ed eseguiti per la prima volta sul finire dello scorso anno che saranno interpretati per l’occasione domenica sera dall’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, diretta da Diego Ceretta, giovane direttore d’orchestra tra i più talentuosi del panorama musicale odierno, già allievo chigiano delle masterclass di alto perfezionamento in direzione d’orchestra tenute da Daniele Gatti.

I tre brani in programma nascono in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1321) e dei 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia (1921), festeggiati nel 2021. A Dante è dedicato il brano intitolato 27 (2021) composto per orchestra d’archi e voce recitante, su testi di Dante stesso, dalla turca Beste Özçelebi (1983). “Il titolo – spiega la compositrice – deriva dalle modalità con cui si svolsero gli incontri tra Dante e Beatrice, collocati a nove anni di distanza l’uno dall’altro nell’arco delle loro giovani vite. […] Secondo quanto riferito da Dante, si incontrarono per la prima volta quando entrambi avevano nove anni e, ancora una volta, nove anni dopo in quello che fu l’ultimo incontro, dal momento che Beatrice morì otto anni dopo. Nonostante il terzo incontro in realtà non sia mai avvenuto, se Beatrice fosse vissuta un po’ più a lungo, lei e Dante forse si sarebbero incontrati di nuovo quando Dante aveva 27 anni”.

A Dante è dedicata anche l’opera Un dì si venne a me Malinconia (2021) per orchestra d’archi e voce recitante, sempre su testo di Dante Alighieri, composta dalla giovanissima Livia Malossi Bottignole (1996), i cui brani, nonostante la giovane età, vengono eseguiti nei maggiori palcoscenici internazionali quali il Festival Internazionale di Musica Contemporanea – Biennale di Venezia 2020 o il Gaudeamus Festival di Utrecht. “Il confronto con i versi danteschi, caratterizzati da un delicatissimo quanto straziante lirismo – spiega la compositrice – si declina attraverso la necessità di ricercare soluzioni compositive […] che rispondano con assoluta immediatezza al tenore del componimento e che dipingano con efficacia […] la dimensione emotiva oggetto della narrazione. […] Tale urgenza di “coincidenza” tra testo e musica si distende sulla base di un’analisi di tipo psicologico del percorso interiore dell’autore, il quale esprime in prima persona il tortuoso tentativo di elaborazione di un lutto”.

A Leonardo Sciascia è dedicato, invece, il brano Su spiri d’oro per orchestra d’archi e voce recitante, su testo di Leonardo Sciascia, firmato dalla compositrice Daria Scia (1986). Il brano trae ispirazione dalla struttura sintattica dalla rielaborazione concettuale di termini chiave di alcuni testi di Leonardo Sciascia. “La lettura dei due testi, di spiccata melodicità, è pensata come continuum del fluire musicale composto da figure vorticose e brusii che vociferano nelle diverse sezioni dell’orchestra – spiega Daria Scia. – Le differenti reiterazioni e trasmutazioni compongono una temporalità sospesa e di tipo circolare. I materiali si riavvolgono e mescolano quasi come per rintracciare l’impressione di una “coincidenza” che trova il suo apparire in un ordine interno e sotterraneo”.

A dare voce ai testi che compongono, in un rapporto inestricabile con la musica, i brani delle tre compositrici sarà un attore e doppiatore d’eccezione: Luigi Diberti, affermato protagonista e attore tra i più importanti prima del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, poi nel mondo del cinema, al fianco di registi quali Dario Argento, Cristina Comencini, Gabriele Muccino, Davide Ferrario, Lina Wertmüller, Michelangelo Antonioni, Pupi Avati, Ferzan Özpetek, Elio Petri e molti altri.

La serata sarà conclusa dall’esecuzione della Simple Symphony op. 4 di Benjamin Britten (1913-1976), tra le più note pagine musicali del compositore inglese eseguita per la prima volta a Norwich nel 1934 sotto la direzione dello stesso autore. Composta quando Britten aveva soli 21 anni, si basa su materiali preesistenti, scritti da Britten, precoce talento musicale, tra i nove e i dodici anni. Quattro movimenti caratterizzati da un andamento fresco e gradevole, che ne hanno sancito la fortuna.

