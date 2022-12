Coach Paolo Montagnani: “Conosciamo l’importanza del match a Padova, vincerà chi avrà più sangue freddo”

“Sappiamo che andiamo a giocare una partita importante, contro una squadra che ha solamente 3 punti più di noi in classifica. È una squadra che ha dei punti di riferimento noti e importanti per l’attacco, che ha dei buoni turni di battuta ma che comunque può darci delle occasioni per conquistare la gara”. Parla coach Paolo Montagnani, allenatore della Emma Villas Aubay Siena, alla vigilia del match che il team toscano giocherà contro Padova. La sfida verrà disputata domani, giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 17 alla Kioene Arena di Padova. Si tratta del recupero della sesta giornata del campionato di Superlega; il match avrebbe dovuto venir giocato lo scorso 5 novembre, ma fu rinviato a causa della positività al Covid di più di tre giocatori della Emma Villas Aubay Siena. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

Ancora coach Montagnani: “È una partita tra due squadre che vengono da momenti non semplici e da diverse sconfitte consecutive. Tutte e due le squadre conoscono quindi l’importanza di questo match, vincerà la squadra che avrà maggiore sangue freddo e che riuscirà a gestire nella maniera migliore i propri momenti di difficoltà durante l’incontro. Così abbiamo preparato questa partita, analizzando la formazione avversaria e cercando di migliorare la nostra e mettendoci di fronte al fatto che vanno riconosciuti i momenti di difficoltà per poter reagire in maniera positiva. È chiaro che è difficile per noi perché dopo tante sconfitte ci sono sempre pensieri negativi che intervengono a togliere tranquillità anche nell’aspetto tecnico. Però per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati per questo campionato si passa da queste partite e tutti sono chiamati a tirare fuori il meglio. Dopo la gara di Verona non ci siamo mai fermati perché era il momento di stare insieme e di preparare al massimo, al 100%, questa gara. Siamo tutti in efficienza fisica e quindi siamo pronti a giocarci le nostre carte in questo match”.

Quello tra Padova e Siena è un vero e proprio scontro salvezza tra le squadre che occupano le ultime due posizioni della classifica: Padova è undicesima con 6 punti all’attivo, Siena è dodicesima con 3 punti.

I veneti sono reduci dalla sconfitta per 3-0 rimediata alla Blm Group Arena di Trento. L’Itas Trentino ha vinto la gara con parziale di 25-15, 25-16 e 25-21, chiudendo l’incontro in un’ora e 9 minuti di gioco. Per Padova sono andati in doppia cifra, entrambi con 10 punti all’attivo, Dusan Petkovic e Mathijs Desmet, il team veneto ha chiuso l’incontro a Trento con il 45% complessivo in attacco ma riuscendo a murare appena una volta in tre set l’attacco dei padroni di casa (contro le 5 murate vincenti della Itas).

Nel frattempo ha preso il via anche la prevendita per assistere alla prossima partita casalinga della Emma Villas Aubay Siena. Si tratta della undicesima giornata di campionato, l’ultima di andata (Siena dovrà comunque recuperare anche la sfida non giocata a Civitanova Marche contro i campioni d’Italia della Lube). L’avversario al PalaEstra sarà Monza, che in classifica è nona con 12 punti conquistati fino a questo momento: il match prenderà il via domenica 11 dicembre alle ore 15,30.

La prevendita è attiva sulla piattaforma CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 19 e poi domenica 11 dicembre, giorno del match, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 in poi.

Incluso nel prezzo c’è il servizio di baby park per tutti i bambini che saranno presenti al PalaEstra in occasione della gara, con l’intrattenimento di animatori professionisti.