Coach Gianluca Graziosi: “A Tortoreto indicazioni interessanti e spazio anche ai ragazzi più giovani”

La Emma Villas è tornata a Siena con sicurezze in più dopo la vittoria del torneo Città di Tortoreto, giunta dopo avere sconfitto in semifinale la Smartsystem Fano per 3-0 e in finale la Tinet Prata di Pordenone per 3-1.

Un’altra pagina del precampionato è stata scritta. E ora i senesi mercoledì pomeriggio alle ore 17 torneranno al PalaBarton per affrontare ancora la Sir Susa Vim Perugia, già sfidata mercoledì in un test match terminato sul 2-2.

Domenica, poi, i senesi andranno a Ravenna. Il precampionato dei biancoblu si concluderà sabato 7 ottobre ancora con un test match in trasferta, contro Santa Croce sull’Arno.

La due giorni in Abruzzo ha mostrato molte cose positive in casa Emma Villas. In semifinale l’affiatamento tra Nevot e Krauchuk, tra le altre cose. Siena ha sconfitto bene Fano per 3-0, con i marchigiani che nella finale per il terzo posto hanno poi avuto la meglio di Ravenna per 3-1.

Nella finalissima i ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno avuto un buon impatto sul match, vincendo il primo set. Le due squadre hanno poi dato ampio spazio anche a quei pallavolisti che solitamente giocano meno. Per Siena hanno avuto buonissimo minutaggio Azaria Gonzi e Mattia Picuno, oltre ad Alessandro Acuti, che hanno fornito buone risposte.

“Vincere un torneo fa sempre piacere ed è giusto essere contenti – ha commentato al termine della finale coach Gianluca Graziosi. – Questo torneo fa parte del nostro percorso di lavoro, sappiamo benissimo che poi il campionato sarà una cosa ben diversa. Le indicazioni più importanti arrivano dalla costruzione del gruppo. In finale abbiamo avuto modo di dare spazio anche a tanti ragazzi più giovani che avevano avuto in precedenza meno spazio. È tornato a giocare anche Marco Pierotti dopo il problema fisico che aveva avuto. Tutti hanno risposto in modo positivo. Sono state due giornate importanti e interessanti, sono emerse delle indicazioni tecniche, ci sono degli aspetti che vanno già bene e altre cose invece da correggere. Prima dell’inizio del campionato abbiamo ancora tre amichevoli davanti a noi, questi test match servono anche per darci indicazioni sul lavoro settimanale da compiere. Questo è un gruppo che lavora tanto, ogni cosa che lo staff tecnico propone i ragazzi provano a metterla in campo”.

Soddisfatto anche Azaria Gonzi, autore di una regia lucida, che si è messo in mostra per un grande punto di seconda a eludere muro e difesa avversari e poi per un’ottima murata: “Credo che la strada che la squadra sta seguendo sia quella giusta – è stato il commento finale del palleggiatore. – Mancano ancora alcune settimane prima dell’inizio del campionato, possiamo quindi trovare pure maggiori certezze. Dobbiamo essere soddisfatti per la vittoria in questo torneo, ma al contempo è necessario avere la voglia di migliorare ancora. A Tortoreto abbiamo affrontato squadre di livello, Fano è una delle più forti compagini di Serie A3, Prata di Pordenone sarà una nostra avversaria in A2. Io mi sento piuttosto tranquillo perché il nostro è un bel gruppo, in poche settimane di lavoro abbiamo già creato una buona identità di squadra”.