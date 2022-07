Clementina Spinelli: “Denuncerò chi mi ha rubato e danneggiato la carrozzina”

Torna a parlare Clementina Spinelli dopo l’episodio di vandalismo da lei subito nella notte tra venerdì e sabato a Siena. Due ragazzi le hanno rubato e hanno danneggiato la carrozzina elettrica che la 34enne utilizza per i suoi spostamenti. Gli autori del gesto sono stati fermati da agenti della Polizia.

“Denuncerò gli autori di questo gesto, cercherò anche un bravo avvocato penalista che possa assistermi – le parole di Clementina Spinelli. – Spero che possa esserci una sentenza che sia da esempio. Io sono stata sottoposta a quindici interventi chirurgici e sono anche costretta ad essere vittima di episodi di questo tipo. Agli autori di questo gesto chiedo: ‘Cosa volete? Avete le gambe, che bisogno avete di fare gesti simili? Io pagherei per poter avere le gambe anche solamente per un giorno della mia vita’. Non mi spiego come sia possibile fare un atto vandalico tanto grave”.