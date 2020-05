Claudio Rossi confermato rettore del Magistrato delle Contrade

Il priore del Drago Claudio Rossi è stato confermato all’unanimità per il secondo mandato da rettore del Magistrato delle Contrade.

I diciassette priori si sono riuniti questo pomeriggio per svolgere le elezioni che erano già state rinviate per la quarantena. Le elezioni hanno visto confermare anche Stefano Marini (Selva) prorettore e nella deputazione sono confermati Francesco Cillerai (Oca) e Pasquale Colella (Pantera). Al posto di Paolo Bartolini, che ha concluso il mandato da priore del Leocorno, è stato eletto Carlo Piperno (Lupa). L’incontro tra i massimi dirigenti delle Contrade è stata l’occasione per fare il punto sull’attività delle Consorelle in questo lungo periodo di chiusura dovuta al Covid-19. Forte e fondamentale l’apporto di tutte le Contrade nella rete di solidarietà del territorio. Per quello che riguarda, invece, la programmazione delle attività future per le Consorelle, i priori hanno ritenuto opportuno attendere una prossima ordinanza ministeriale che stabilisca con maggiore precisione i criteri di riapertura delle attività, utili quindi a comprendere come comportarsi anche all’interno delle Società di Contrada. Al momento, tutta l’attività è ferma e ogni Contrada si organizza grazie al web per tenere uniti i contradaioli di ogni età attraverso video, foto, videochiamate, tutto ciò che in questo momento rappresenta condivisione pur nella distanza. Un filo invisibile ma d’acciaio che lega persone e territorio, strade e piazze, storia e passioni.

Il prossimo appuntamento dei diciassette priori sarà quello con i sindaco Luigi De Mossi, che entro la metà di maggio aveva stabilito la data utile per dare chiarimenti e risposte sul prossimo futuro delle Contrade e in particolare del Palio.

K.V.