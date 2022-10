Claudio Cocchia vince il palio dei go kart “Alla Lizza per Brio”

Claudio Cocchia è il vincitore del palio dei go kart “Alla Lizza per Brio”. Al secondo posto si è classificato Filippo Cini, terzo posto per Giosuè Carboni che ha vinto la categoria dei fantini davanti ad Andrea Coghe e a Giovanni Atzeni.

Si è registrata una grande partecipazione di senesi nella due giorni dell’evento alla Lizza, una manifestazione che ha unito solidarietà e divertimento. Il tutto nel ricordo di Andrea Mari. In 84 si sono cimentati sui go kart: capitani e dirigenti di contrada, fantini e quest’anno anche i correttori dei rioni. La manifestazione è stata vinta da Claudio Cocchia, che ha iscritto in questo modo il suo nome nell’albo d’oro dell’iniziativa.

“Abbiamo realizzato tutto questo nel segno della solidarietà e nel ricordo, sempre presente, di Andrea Mari il cui sorriso ci accompagna ancora – è il commento di Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena. – Anche in questa iniziativa abbiamo parlato tanto di prevenzione e abbiamo ricordato alle donne quanto sia importante controllarsi periodicamente per arrivare in tempo sulle malattie oncologiche. Già lo scorso anno fu per noi possibile acquistare un ecografo per la senologia di ultimissima generazione che consente di effettuare delle diagnosi precocissime. Che, è bene sempre ricordarlo, permettono di salvare delle vite. Quest’anno invece speriamo di comprare un ecografo per la ginecologia”.