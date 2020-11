Classifica d’Italia Oggi, Matteo Salvini: “Risultato di Siena simbolo del nostro buongoverno”

Siena sale la classifica d’Italia Oggi e i complimenti arrivano direttamente da Roma, da Matteo Salvini, leader della Lega, che si congratula per il buon risultato. “Un anno fa era 34esima. È la conferma del buongoverno locale di cui andiamo orgogliosi”, spiega Salvini. La notizia è stata accolta positivamente anche dalla politica locale, in primis, dal sindaco di Siena. “Siena chiude la top ten della classifica della qualità della vita di Italia Oggi e Università della Sapienza. La nostra città si piazza al decimo posto, confermandosi al primo per quanto riguarda il tempo libero. Rispetto alla classifica dello scorso anno, Siena guadagna ben ventiquattro posizioni”, queste le parole del sindaco di Siena Luigi De Mossi che aggiunge “sono risultati importanti che ci fanno andare avanti con orgoglio nei nostri progetti per la città”.