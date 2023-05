Classifica Agenas, vole Le Scotte, Barretta: “Oggi è un giorno di festa, ora ci impegniamo per migliorare la performance”

Agenas “è un’agenzia governativa e si occupa di valutare l’operato dei servizi sanitari. E quello che si vede nelle sue graduatorie è che abbiamo ottenuto la migliore prestazione tra gli ospedali sotto settecento posti letto e che siamo tra i primi nove migliori ospedali italiani. È un bel risultato ed oggi è un giorno di festa”. Ha commentato così il direttore generale policlinico Santa Maria le Scotte di Siena Antonio Barretta la graduatoria Agenas del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle aziende ospedaliere pubbliche, che vede dei risultati molto positivi per il nosocomio toscano. “Ora, come ospedale, dobbiamo aggiornare la nostra strategia – ha aggiunto Barretta -, consolidare le posizioni in cui andiamo bene ed impegnarci per migliorare negli altri punti. Un settore dove dobbiamo lavorare? Quello del parco strumenti e delle attrezzature, su cui stiamo già investendo e su cui dobbiamo investire ancora per milgiorare”. Prosegue Barretta: “Ricordo inoltre che da Agenas sono stati presi in analisi anche gli anni in cui il covid è esploso. E il nostro ospedale è riuscito a mantenere le sue performances nonostante la pandemia. Per questo vanno ringraziati i nostri professionisti per il loro impegno profuso”.