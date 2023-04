Cittadinanza onoraria alla polizia, Sap Siena: “Gesto ci rende fieri della nostra professione”

Il 28 marzo, giorno in cui è stata consegnata dal Comune la cittadinanza onoraria alla polizia, ” ci ha reso, ancora una volta, fieri della nostra professione svolta con abnegazione e dedizione. Per qualunque incarico o impegno siamo chiamati a svolgere”

Così in una nota Andrea Bensi, segretario provinciale del Sap di Siena. Bensi ha ringraziato il sindaco e l’amministratore per la cittadinanza onoraria che, ha scritto, ci ha pregiato ed ai nostri colleghi tutti, delle Questure, delle specialità della stradale, della polizia ferroviaria e della polizia postale presenti su tutto il territorio Italiano e a quelli presenti a Siena e nella nostra provincia”.

“Ai colleghi, che ci pregiamo rappresentare quale organizzazione sindacale capillarmente presente sul territorio nazionale, da sempre al loro servizio, diciamo grazie per il lavoro che hanno svolto non solo in situazioni delicate, ma anche quello appena svolto nell’impegno profuso presso gli Uffici Passaporti ed Immigrazione della Questura e dei Commissariati dipendenti di Chiusi Chianciano Terme e Poggibonsi”, si legge ancora.

“Le straordinarie aperture dei predetti Uffici e quindi lo straordinario impegno dei colleghi a ciò preposti con la disponibilità ad effettuare ulteriori turni di servizio oltre quelli ordinari, hanno permesso di risolvere situazioni di eccezionale ricorso a tali Uffici da parte dei cittadini e da parte del flusso migratorio continuo ulteriormente aggravato dalla guerra esplosa nell’est Europa. Ciò ha permesso di rilasciare ulteriori e numerosi passaporti e titoli di soggiorno a cura rispettivamente dell’Ufficio Passaporti e dell’Ufficio Immigrazione presenti in Siena e provincia. A nome mio quale segretario provinciale e di tutta la segreteria provinciale, la più sentita riconoscenza ai nostri colleghi per il lavoro svolto.

L’occasione di presentarmi quale nuovo segretario provinciale di Siena di questa importante organizzazione sindacale quale è il Sap, da sempre presente nel panorama sindacale della polizia di Stato, è quella anche di ringraziare per il lavoro svolto, il segretario provinciale uscente, oggi segretario regionale Emanuele Viciani”, si legge ancora.