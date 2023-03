Cittadella dello sport, il Comune prosegue con l’iter per la creazione di nuove strutture

Prosegue l’iter per la creazione di nuove strutture sportive e la sistemazione di quelle attuali per la “Cittadella dello Sport” in zona Acquacalda a Siena. E’ stata pubblicata la determina a contrarre per la fornitura delle parete di arrampicata, in vista dunque della gara di appalto, mentre per quanto riguarda la sistemazione del campo di rugby e la creazione dello skate park le rispettive gare scadranno il prossimo 13 marzo. Si tratta di due progetti (un investimento da 700mila euro per il rugby e di oltre un milione di euro) finanziati con fondi Pnrr.

“Il Comune – spiega l’assessore all’edilizia sportiva Paolo Benini – ha saputo intercettare i fondi Pnrr NextGeneratioEU e metterà a disposizione della comunità senese un luogo tutto dedicato allo sport. Abbiamo ultimato alcuni mesi fa i lavori di sistemazione della struttura del velopattinodromo, procediamo adesso con l’attesa riqualificazione del campo di rugby, che ospita un’attività importantissima anche dal punto di vista sociale. Con le pareti per arrampicata e skate park andiamo incontro a realtà in grandissima crescita, anche a livello nazionale e internazionale. Per l’arrampicata ad esempio esiste una federazione affiliata al Coni e siamo andati incontro alle esigenze delle associazioni sportive locali in cerca di luogo di riferimento e anche coinvolte nella tutela del territorio. Proseguiamo dunque nel lavoro per dare alla città un’impiantistica sportiva moderna e di livello”.