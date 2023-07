Cisl Siena, Giulia Faleri eletta presidente Anolf

Giulia Faleri è stata eletta presidente della Anolf, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, la nuova associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario, democratico promossa dalla Cisl che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana. Come co-presidente è stata eletta Blerina Pegoniac.

“Un ringraziamento alla segreteria regionale Usr per il supporto dato ed alla segreteria regionale Anolf. La Cisl nell’ultimo anno è cresciuta non solo come numeri di iscritti ma anche come attività ed organizzazioni al suo interno – sottolinea il segretario della Cisl Siena Riccardo Pucci – La disponibilità a perseguire un obiettivo e raggiungerlo per il bene comune e degli altri. Un grande augurio alla nuova presidenza e che sia un buon lavoro proficuo, con risultati che man mano verranno senza alcun dubbio, anche con il supporto di tutti noi”. Erano presenti il presidente nazionale Anolf Marilena, componente di segreteria regionale Usr Roberto Pistonina, il presidente regionale Anolf Fabrizio Milani, con il vice presidente Giordano. L’Anolf, promossa dalla Cisl Siena, non ha scopi di lucro e si fonda sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della nostra società. L’Associazione sarà presente dal mese di settembre capillarmente su tutto il territorio senese.