Cisl Fp Siena a congresso nel segno del Pnrr: “Lavoro pubblico, un nuovo equilibrio”

Un nuovo equilibrio per il lavoro pubblico, progettando e attuando una trasformazione per lo sviluppo del territorio sfruttando le opportunità generate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà questo il tema al centro del VI congresso territoriale di Cisl Fp Siena in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre nel Complesso museale del Santa Maria della Scala.

“Un momento di valutazione interno del lavoro fatto in questi ultimi quattro anni e uno sguardo agli obiettivi del futuro della funzione pubblica Cisl di Siena – dichiara Riccardo Pucci, segretario generale di Cisl Fp Siena -. Rinnovo contrattuale, valorizzazione di tutto il personale del pubblico impiego, sono alcune delle tematiche che affronteremo nel nostro congresso”. “La presenza di tutte le componenti della Cisl regionale – prosegue – e la presenza del nostro segretario nazionale della funzione pubblica, Maurizio Petriccioli, arricchisce un evento già di per sé importante per la nostra categoria. Competenza, impegno, presenza, gruppo saranno sempre valori cardini della linea Cisl, che supporteranno i colleghi del territorio senese in questo periodo post pandemia”.

“Lavoro pubblico: un nuovo equilibrio” è il titolo della due giorni che si aprirà venerdì alle 15 con i saluti delle autorità. Seguirà la tavola rotonda “Il Pnrr: quali progetti sul territorio senese. Allineare i servizi ai bisogni: dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, ricerca e innovazione, competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale”. A confrontarsi sul tema Ciro Recce, segretario generale Usr Cisl Toscana; Mauro Giuliattini, reggente Cisl Fp Toscana; Simone Bezzini, assessore alla salute della Regione Toscana; Francesca Appolloni, assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Siena; Antonio D’Urso, direttore generale Asl Toscana Sud Est; Daniela Cardelli, direttore del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione Asl Toscana Sud Est; Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento infermieristico e ostetrico dell’Asl Toscana Sud Est; Giovanni Becattini, direttore Uoc Direzione infermieristica Alta Valdelsa Asl Toscana Sud Est. Seguirà il dibattito.

Sabato 20 novembre la mattinata si aprirà alle 8,45 con la relazione del segretario generale Cisl Fp Siena a cui seguiranno gli interventi dei delegati e il dibattito. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Cisl Fp Nazionale Maurizio Petriccioli. Nel pomeriggio si svolgeranno l’elezione del Consiglio generale, la convocazione per l’elezione del segretario generale, le elezioni dei componenti di segreteria e i coordinamenti territoriali.