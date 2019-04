Circo, teatro e danza: lo spettacolo”Nice to meet me”domani al San Niccolò

Uno spettacolo che unisce circo, teatro e danza in una performance in grado di coinvolgere e stupire il pubblico. Questo è “Nice to meet me” che andrà in scena venerdì prossimo, 12 aprile, alle 18 nel chiostro del complesso San Niccolò, organizzato dalla scuola di Circo BadaBam e inserito nel cartellone del festival Siena Città Aperta ai Giovani, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili, Fondazione Mps, università degli Studi di Siena e università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice progetti culturali.

Lo spettacolo nasce dall’idea di interpretare l’incontro con l’altro come una scoperta di se stessi attraverso un lavoro di creazione e formazione di un gruppo di giovani con esperienze eterogenee. Il confronto diventa così l’occasione per investigare sulle emozioni scaturite dall’incontro con gli altri e trasportarle in scena. Nasce così “Nice to meet me”, una ricerca collettiva che vedrà coniugarsi l’arte circense attraverso la tecnica acrobatica del palo cinese, la narrazione teatrale come accompagnamento dello spettacolo e la danza come strumento di espressione di sé.

Lo spettacolo, della durata di circa 30 minuti, è a ingresso gratuito. In caso di maltempo l’esibizione si svolgerà all’interno degli spazi coperti del complesso San Niccolò.