Cinque professionisti dell’Aou senese insigniti con onorificenze di Commendatore e Cavaliere

In occasione del 75° anniversario della Repubblica Italiana e delle celebrazioni nazionali del 2 giugno, cinque professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ricevono le onorificenze di Commendatore e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Tali titoli vengono conferiti ai cittadini meritevoli dallo Stato italiano, per mano del Prefetto di Siena Maria Forte, nella cerimonia ufficiale che si tiene alla presenza del direttore generale, il professor Antonio Barretta, e delle massime autorità locali.

Il professor Michele Maio, direttore del Centro di immunoncologia e direttore dell’Uoc immunoterapia oncologica, viene nominato Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana per il grande impegno profuso nelle attività di ricerca, didattica e assistenza nel settore oncologico. Nominati Cavaliere ordine al merito della Repubblica Italiana, per il grande impegno, dedizione e abnegazione in campo sanitario, soprattutto in riferimento alla lotta al covid-19, i professionisti Giovanni Bova, direttore Uoc pronto soccorso; Maria Grazia Cusi, direttore Uoc microbiologia e virologia; Gabriella Dal Canto, infermiera area cardiochirurgia e Alessio Gabriele, infermiere area intensiva.

Il professor Antonio Barretta, il direttore generale, commenta: “Congratulazioni sincere ai nostri professionisti. Le onorificenze che lo Stato italiano concede ai cittadini meritevoli rappresentano un momento importante di crescita civica e culturale ed è un grande riconoscimento all’impegno e allo spirito di servizio quotidiano, che fa onore a tutto il nostro ospedale”.