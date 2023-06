Cimitero comunale di Poggibonsi, al via i lavori sulla copertura

Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria di una porzione della copertura del cimitero comunale. I lavori riguardano la sezione del cimitero a sinistra dell’ingresso principale, realizzata fra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, che necessita di interventi di manutenzione per superare problemi legati alle infiltrazioni e quindi per ripristinare le strutture ed evitarne il deterioramento. La porzione oggetto dell’intervento si estende per un’area di circa 1600 metri quadri. L’intervento, finanziato con 370.000 euro di risorse del Comune, riguarderà il rifacimento di tutto il manto di copertura con tutte le operazioni necessarie e utili allo scopo principale che è quello di impermeabilizzare la copertura.

“Un investimento utile e necessario per risolvere alcune criticità presenti e proseguire con la graduale sistemazione del cimitero – dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino – Altre parti sono state in questi anni oggetto di interventi anche di manutenzione straordinaria. Il percorso adesso va avanti con questo intervento che è parte di un progetto complessivo con cui andremo a sistemare, in un secondo momento, anche gli interni della stessa porzione”.

Per eseguire i lavori al tetto la ditta dovrà installare una gru a torre e per consentire questa operazione domani, martedì 13 giugno dalle 13 alle 18 sarà chiusa la viabilità, pedonale e carrabile, su via dei Cipressi, dal bivio con località Molino d’Elsa (prima del ponticino) fino all’ingresso con il cimitero della Misericordia.

Da mercoledì 14 giugno sarà invece istituito sul tratto di strada un senso unico alternato regolato da semaforo che resterà in vigore per tutta la durata del cantiere.