Cimiteri, nella primavera del 2020 il nuovo forno crematorio al Laterino

“Tra 8 mesi, verso la primavera del 2020 confidiamo di avere un nuovo forno crematorio con impianto performante. Il progetto è stato presentato qualche mese fa. Stiamo aspettando l’approvazione del Comune”. Mentre lo stiamo intervistando il presidente di Cimiteri di Siena, Alberto Rossi annuncia l’arrivo di un nuovo luogo per la cremazione per il prossimo anno, al camposanto del Laterino. Un servizio che a Siena manca da troppo tempo e che finalmente sta per arrivare. “Sarà un po’ lunga l’organizzazione dei lavori, dovremo fare una nuova sala del commiato, una nuova sala di attesa per chi aspetta le ceneri e spostare il forno attuale”.

Ma il presidente di Cimiteri Siena ha voluto anche parlare della situazione all’interno proprio del cimitero del Laterino. Qualche giorno fa in un articolo segnalammo che le luci votive erano spente da un mese, questa è stata la sua replica. “Noi all’interno dei cimiteri gestiamo tutto, il Comune ha solamente la responsabilità delle tombe. La Silve spa di Firenze si occupa della manutenzione, è un’azienda che lavora in tutta Italia. Se c’è un guasto agiamo subito anche perché per noi sarebbe controproducente. Ad ora non risultano esserci problemi in nessuno dei 22 cimiteri che gestiamo a Siena”.

E sempre sulla questione del cimitero del Laterino si trova d’accordo Bernardo Rossi anche lui di Cimiteri di Siena che ricorda di non avere mai avuto segnalazioni su guasti e nemmeno di ritardo nella manutenzione del camposanto: “Ci sono solamente arrivate tre segnalazioni, l’ultima domenica, ma siamo intervenuti subito. Per informarci sui problemi c’è un servizio e-mail apposta ma non ci è arrivato nulla. L’unico ad darci notizia di un danno è stato un nostro operaio che aveva tranciato, mentre tagliava l’erba, un filo ma ci siamo subito messi all’opera per riparare il guasto”.

Marco Crimi