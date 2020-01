Cicloturismo: tre giornate per la valorizzazione della Via Francigena

Un progetto organizzato dal Comune di Siena per valorizzare ancora al meglio la Via Francigena. L’obiettivo è quello di valorizzare le struttura ricettiva nel territorio senese coinvolgendo attivamente i protagonisti della Via Francigena Toscana.

Un lavoro di squadra che punta sui servizi di ricettività per il cicloturismo. Settore in grande crescita: il suo impatto economico in Europa si aggira intorno ai 44 miliardi di euro, mentre il suo valore economico in Italia è pari a circa 2,1 miliardi di euro. Non solo, si calcolano almeno 6 milioni di persone che hanno trascorso una vacanza utilizzando la bicicletta e i cicloturisti sono aumentati, dal 2013 ad oggi, del 41%.

“Ed è proprio in quest’ottica – ha sottolineato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli – che l’Amministrazione ha scelto di puntare su un percorso formativo studiato ad hoc per gli addetti ai lavori coinvolgendo, anche, gli ordini professionali come quelli degli architetti, geometri, periti, agronomi e forestali, incentivandoli a investire nei servizi di ricettività per un segmento strategico. Il turismo delle due ruote è un turismo attento che vive il nostro territorio, soggiornandoci più giorni, in modo tranquillo, slow come piace a tantissime persone”.

Gli appuntamenti di queste 3 giornate saranno il 23 gennaio a Colle Val d’Elsa nella sala ridotto del Teatro del Popolo, il 20 febbraio a Buonconvento a Palazzo comunale e il 17 marzo al complesso museale Santa Maria della Scala a Siena, per scoprire nel dettaglio il programma e le modalità di iscrizione visitare il sito del Comune https://www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo/Cicloturismo oppure chiamare i numeri: 0577 534506-502.