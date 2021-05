Ciclismo, il toscano Alberto Bettiol vince la sua prima tappa al Giro d’Italia

Alberto Bettiol trionfa a Stradella, dove infila la prima vittoria in carriera al Giro d’Italia. Un successo che a tutti gli effetti è anche senese: Alberto Bettiol, infatti, nasce il 29 ottobre 1993 a Poggibonsi, anche se vive a Castelfiorentino.

Dopo buoni risultati nelle categorie giovanili, tra cui il titolo europeo juniores a cronometro nel 2011, Alberto Bettiol debutta da professionista nel 2014 con il team World Tour Cannondale. Nel 2019 vince il Giro delle Fiandre, nel 2016 partecipa al Giro d’Italia classificandosi 86°, prima della partecipazione di quest’anno.

Oggi ha avuto la sua prima grande soddisfazione in una delle grandi corse a tappe: nella frazione disputata fra Rovereto (in provincia di Trento) e Stradella (provincia di Pavia), su una distanza di 231 chilometri, Bettiol è stato il più veloce, completando il percorso in 5 ore, 14 minuti e 43 secondi.

Per quanto riguarda la classifica generale, Bernal, dopo il momento di defaillance di ieri, risponde presente: arrivo a 20 secondi dal toscano della Ef Education-Nippo, ma conservando la maglia rosa. Il colombiano oggi è un po’ più vicino al successo finale. A inseguire il ciclista della Ineos, o quantomeno a tentare di farlo, ci sono l’italiano Caruso ed il britannico Yates, per i quali il distacco ammonta a oltre 2 minuti.