A Siena, fino a nuova comunicazione, per la chiusura di Porta Pispini, le linee urbane s27, s29 e s52 devono transitare da via Gigli, via Piccolomini e Porta Romana in entrambe le direzioni.

La fermata opposta al Bar Nocino viene temporaneamente sostituita dalla fermata provvisoria di via Aretina (Hotel Vittoria).