Chiusi. No a parrucchieri, estetisti e barbieri a domicilio: il sindaco revoca l’ordinanza

“Con ordinanza n.148 è stato revocata la possibilità di effettuare servizio a domicilio per parrucchieri, estetiste e barbieri”.Lo si apprende da un messaggio scritto su Facebook da sindaco di Chiusi Juri Bettollini. Lo stesso Bettollini, in una diretta sul social, ha spiegato le motivazioni del suo passo indietro. “Avevo letto un bisogno, una necessità. Ho firmato l’ordinanza pensando ad una categoria che in questa fase sembra quasi abbandonata e che da settimane non lavora. Al tempo stesso ci sono tanti cittadini che sentono la necessità di una maggiore cura del proprio corpo. Da qui la mia decisione, credendo di aiutare i lavoratori e i cittadini” afferma Bettollini che poi aggiunge “su alcuni aspetti evidentemente ho sbagliato. Considerate le reazioni e la posizione della categoria evidentemente ho sbagliato e quindi ritiro l’ordinanza”