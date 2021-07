Chiusi, il mercato settimanale spostato in via Porsenna con la Ztl

Dallo scorso fine settimana è entrata in vigore nel centro storico di Chiusi la Ztl estiva che coinvolge dalle ore 10 alle ore 2 piazza XX settembre e solo in orario serale, dalle 19.45 alle 24, via Porsenna. Per ovviare all’impossibilità dello svolgimento del tradizionale mercato settimanale, previsto ogni martedì mattina, è stato predisposto lo spostamento sperimentale del mercato in via Porsenna, per tutta la durata della Ztl, ovvero fino al prossimo 14 Settembre. Con questo provvedimento non verrà minimamente intaccata la zona traffico limitato nella piazza del Municipio e per ogni martedì sarà dunque valida anche durante la mattina la viabilità serale del centro. Nello specifico, per attraversare in macchina il centro storico, da via Curzio svolta obbligatoria a destra in via Nardi Dei, passaggio da via Bassa Ciminia con risalita da via Lavinia, collegamento in via Baldetti per poi giungere nella parte finale di via Porsenna. “Con la Ztl erano sorti problemi logistici per il mercato settimanale -le parole del Sindaco di Chiusi Juri Bettolini-. Spostando in Via Porsenna il tradizionale appuntamento del martedì mattina manteniamo libera piazza XX settembre permettendo, allo stesso tempo, lo svolgimento del mercato”.