Chiusi, il comune chiede ad Anas una rotatoria all’uscita dell’A1

“L’Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha inviato ad Anas e per conoscenza ad Autostrade per l’Italia, dopo un primo incontro tenutosi presso la sede della provincia di Siena, una richiesta per porre l’attenzione nei confronti della realizzazione della rotatoria all’uscita del casello autostradale A1 Chiusi – Chianciano Terme in corrispondenza della S.S. 146″, questo il contenuto della nota diffusa questa mattina dal comune di Chiusi.

“Questo intervento – dichiara invece il sindaco Gianluca Sonnini – si renderebbe necessario per garantire un’adeguata sicurezza stradale, considerando l’elevata quantità di traffico sia pesante che non, che quotidianamente transita da e verso il casello. Visto anche che sul tratto interessato si verificano spesso incidenti stradali. Riteniamo, come amministrazione, che ci siano sufficienti condizioni a giustificare l’importante investimento. Inoltre una rotatoria potrebbe fornire una nuova connotazione turistica e di decoro all’intera zona di riferimento, essendo da sempre, il casello, la porta di accesso alla Valdichiana senese”.

“Si tratta di una infrastruttura richiesta da tempo – conclude il sindaco – ma che non è mai stata realizzata, ci auguriamo che questa nuova operatività di Anas, società del gruppo ferrovie dello stato italiane che si occupa di infrastrutture stradali, possa prevedere l’inserimento del progetto all’interno del prossimo contratto di programma.”