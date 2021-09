Chiusi, fino a 100 borse di studio ai neodiplomati della Toscana col progetto Erasmus plus

È stato concesso l’accreditamento al settore Istruzione e formazione professionale del programma Erasmus plus a Toscana formazione per un progetto nato grazie a una proposta condivisa tra comune di Chiusi, l’istituto Valdichiana e l’agenzia stessa, che prevede l’assegnazione da un minimo di 70 a un massimo di 100 borse di studio annuali destinate a giovani neo-diplomati della regione Toscana. Queste borse di studio saranno destinate allo svolgimento di tirocini professionalizzanti della durata di 2/4 mesi in ambito meccanica, elettronica, meccatronica e It. Il progetto si ripeterà per l’intera programmazione settennale 2021-2027; soggetto capofila è Toscana formazione srl, agenzia accreditata presso regione Toscana, che gestirà in collaborazione con Fmts experience srl facendosi carico di elaborare la proposta progettuale e di gestire, in sinergia con i partner esteri, le mobilità di partecipazione alle attività.

I diplomati del territorio avranno l’opportunità di svolgere un tirocinio all’estero per realizzare esperienze lavorative presso aziende dei settori di riferimento, acquisendo competenze tecnico-professionali, linguistiche e trasversali. Il progetto è finanziato interamente dal programma Erasmus plus. Toscana formazione gestirà risorse per l’organizzazione dei tirocini dei partecipanti (importo pari a 350 euro per ciascun partecipante), un contributo per il viaggio e un contributo per le spese di sussistenza dei partecipanti all’estero. Il progetto ha interessato anche altri partner del comune, quali le aziende Valeria Cassioli e Readytec group. Inoltre per dare un respiro più ampio all’iniziativa al partenariato hanno aderito Isis Valdarno – San Giovanni Valdarno, Istituto Margaritone – Arezzo, e Pont-tech Pontedera e tecnologia – Pontedera.

“Un progetto di alto livello per i ragazzi neo diplomati. Ottenere queste borse di studio consentirà loro di fare un’esperienza importante e affacciarsi con competenze certificate nel mondo del lavoro – le parole dell’amministrazione comunale di Chiusi. Siamo contenti di essere tra i protagonisti di questa proposta, che ha interessato realtà molto importanti del territorio e non solo, assumendo una dimensione di grande rilievo. Il progetto prevede un periodo di sette anni, una finestra temporale decisamente importante che siamo convinti possa essere un’opportunità meravigliosa per gli studenti”.

Aggiunge l’ente di formazione: “Il progetto nasce dalla condivisione con i principali partner territoriali, alla stregua dei positivi rapporti in essere con l’attuale amministrazione e la locale scuola superiore che ormai da alcuni anni contribuiscono attivamente al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e di ricerca di opportunità per i giovani del territorio. Dalle prossime settimane lo sportello informativo di Toscana formazione (via della Fontina 2 a Chiusi Scalo) sarà attivo per fornire assistenza ed informazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati”.