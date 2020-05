Chiusi, da domani estetisti, parrucchieri e barbieri svolgono il servizio a domicilio

Con l’ordinanza 147 il sindaco di Chiusi Juri Bettollini ha dato la possibilità a parrucchieri, i barbieri e estetisti di svolgere la loro attività a domicilio. Questi commercianti potranno lavorare nel rispetto di specifiche norme igienico-sanitarie: l’utilizzo di guanti e mascherine monouso da parte del cliente e dell’esercente che dovrà indossare mascherine paraschizzi. Sono pertanto preclusi i trattamenti sul viso; il divieto di erogazione delle prestazioni a soggetti sottoposti alla misura della quarantena e ai risultati positivi al virus; la sterilizzazione delle confezioni dei prodotti utilizzati e di tutta la strumentazione utilizzata all’inizio e alla fine di ogni trattamento erogato o utilizzo di prodotti e accessori monouso; l’istituzione di un registro contatti interpersonali avuti nell’esercizio delle attività erogate (compresi gli altri soggetti presenti nell’abitazione) previa acquisizione del consenso del trattamento dei dati personali. Tale registro dovrà essere inviato giornalmente al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale; la prestazione del servizio in una stanza areata evitando il contatto con altre persone presenti nell’abitazione; l’emissione della regolare ricevuta fiscale incentivando l’utilizzo del POS come sistema di pagamento