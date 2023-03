Chiusi, arriva “Dobbiamo tutelarci”, la campagna di contrasto alle truffe di carabinieri e comune

“Dobbiamo tutelarci” È questo il nome della campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini, specialmente ai più anziani, per il contrasto alle truffe messa in atto dall’Arma dei Carabinieri e dal Comune di Chiusi in collaborazione con la Fondazione Orizzonti d’Arte.

Sabato 11 marzo alle ore 10,30 presso la Sala San Francesco a Chiusi Città, si terrà l’incontro informativo a cui parteciperà oltre all’Amministrazione Comunale, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Montepulciano, il Maresciallo dei Carabinieri di Chiusi Città ed il Maresciallo dei Carabinieri di Chiusi Scalo.

L’iniziativa tende a porre l’attenzione e a consigliare su come comportarsi per evitare di cadere nella rete dei potenziali truffatori che agiscono sia personalmente che tramite telefono ed internet. L’incontro servirà a sensibilizzare le persone sui reati più comuni ai danni degli anziani, sempre più frequentemente vittime di truffe organizzate da soggetti senza scrupoli.

“Un’importante campagna di sensibilizzazione – afferma l’assessore al Sociale, Maura Talozzi – aperta a tutta la cittadinanza che permetta di tutelare non solo gli anziani ma l’intera comunità. Essere informati sui rischi che si aggirano nella nostra quotidianità e saper mettere in atto i sistemi di tutela garantiti dalle forze dell’ordine fanno sì che venga aumentata la sicurezza. Dobbiamo essere informati ed attenti per essere cittadini attivi in difesa dei più fragili e di noi stessi. Molto è stato fatto per la sicurezza sul territorio anche tramite investimenti sulla videosorveglianza, ma i sistemi tecnici esplicano a pieno la loro funzionalità solo se integrati con un azioni di prevenzione come questi incontri intendono attivare”.