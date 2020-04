I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti in comune di Chiusdino, frazione di Colordesoli, per soccorrere un uomo rimasto coinvolto nel ribaltamento del proprio trattore. Sul posto personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Non sono disponibili immagini dell’intervento.