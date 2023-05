Chiusdino, Monticiano e Radicofani: arriva il bando Imprese Borghi

Chiusdino, Monticiano e Radicofani: per le imprese di questi 3 comuni è in arrivo una specifica opportunità di rilancio. Si tratta del “Bando Imprese Borghi”, che punta al recupero del tessuto economico-produttivo di 294 Borghi italiani. Lo segnala il servizio Bandi e finanziamenti di Confesercenti Siena: in particolare, l’opportunità riguarda i Comuni vincitori del bando Investimento 2.1 Attrattività dei piccoli centri storici – Linea B, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del PNRR – NextGeneration EU. Tra questi, per la provincia di Siena figurano proprio Chiusdino, Monticiano e Radicofani. Il bando ha una dote complessiva di circa 200 milioni di euro, da ripartire tra i progetti di impresa che rilanciano le attività artigianali, produttive e commerciali dei piccoli centri, e che siano funzionali a due obiettivi: la rigenerazione dei piccoli Comuni, attraverso l’offerta di servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori, e la sostenibilità ambientale.

Ogni impresa potrà richiedere fino a 75.000 euro di contributo. Le richieste documentate potranno essere presentate a partire dall’8 giugno, e fino all’11 settembre prossimi. Le imprese di Chiusdino, Monticiano e Radicofani possono raccogliere maggiori informazioni contattando il servizio Bandi e Finanziamenti di Confesercenti Siena (numero verde 800 91 48 48) oppure recandosi nella più vicina tra le sedi di Confesercenti. Il bando integrale è consultabile tramite il sito www.confesercenti.siena.it.