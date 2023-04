Avvallamento in viale dei Mille, strada chiusa

È stato transennato un tratto di viale dei Mille nella zona vicina all’entrata del settore ospiti dello Stadio Franchi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. “Nessun cedimento allo Stadio. Si è verificato un avvallamento” nella via “dovuto probabilmente ad una perdita d’acqua nella sede”. Lo ha scritto sui social l’assessore Paolo Benini citando quanto gli è stato comunicato dalla polizia municipale. Intanto sul posto sono in corso i controlli da parte dei tecnici .”A seguito di una perdita d’acqua segnaletica provvisoria e chiusura del traffico veicolare e pedonale in viale dei Mille, entrambi i sensi di marcia. A lavoro, a seguito di alcune perdite che hanno causato un avallamento sul manto stradale, Acquedotto del Fiora che eseguirà delle verifiche a partire dalle prime ore di domani mattina”, fanno sapere dal Comune.