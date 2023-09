David Chiti entra dentro Italia Viva: “Pronti ad aiutare l’amministrazione, spero che anche Castagnini sia nella squadra”

Castagnini dentro Italia Viva? “Spero di sì. Con Massimo ho un buon rapporto. La scelta la deve maturare lui e si deve anche confrontare con il nostro leader Stefano Scaramelli. Se lui decidesse di fare questo passo spero che insieme possiamo dare un contributo importante per la nostra città”.

A dirlo è David Chiti, ex -assessore comunale, che oggi ha ufficializzato la sua entrata nel partito locale di Matteo Renzi.

“È una scelta ponderata. Il legame che mi vede al fianco di Scaramelli sulle idee, sui valori e sulle cose concrete da fare per il bene di Siena viene da lontano”, le sue parole. Chiti poi ha aperto alla collaborazione con l’attuale amministrazione “proprio per realizzare i bisogni e le esigenze dei senesi. La mia idea è quella di far crescere questa forza riformista a Siena, perché la città non può vivere nell’immobilismo e indietreggiare. Penso al centro storico snaturato dalla presenza delle sue storiche botteghe, ai problemi di decoro urbano, ai nuovi posti di lavoro che si potrebbero creare sviluppando e gettando le basi per l’accrescimento di realtà importanti come quelle legate alle scienze della vita”.

L’ingresso di David Chiti in Italia Viva “è importante per la città – ha detto invece Stefano Scaramelli – : ha esperienza amministrativa e politica, è una soddisfazione averlo al centro del progetto riformista, sono qui a consegnare la tessera direttamente nelle sue mani proprio perché il valore di questo ingresso nel partito va oltre la mera appartenenza. A Chiti mi legano stima, amicizia e collaborazione su tanti temi stringenti per la città che insieme abbiamo affrontato in questi anni”.

“A Siena – ha proseguito – c’è un’amministrazione ferma a cui siamo disponibili a dare una mano. A partire dai grandi dossier come la multiutility, la Fondazione Mps, il Biotecnopolo, le infrastrutture. Vediamo un’amministrazione comunale in difficoltà, Italia Viva si pone al centro dello scenario politico. Senza pregiudizi, siamo pronti e disponibili a dare il nostro contributo. Marchiamo però netta distanza da quella che riteniamo una sovrapposizione politica sterile e populista, ovvero l’inconcludente abbraccio tra Pd e Movimento 5 Stelle. Italia Viva è l’unico soggetto politico che a Siena fa opposizione e si rende disponibile a collaborare con l’amministrazione comunale per il futuro della città”.