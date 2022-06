Chirurgia dell’Aorta, il no delle Scotte alla scuola di specializzazione con Ancona diventa un caso

Sulla scuola di specializzazione in cardiochirurgia no alla convenzione con Ancona perché non ci sono le condizioni per chiudere con Firenze.

Così in un comunicato l’Aou senese esprime la sua posizione su un argomento che è diventato un caso a seguito di quanto scritto da Eugenio Neri, direttore della Uosa Chirurgia dei grossi vasi, nei suoi canali social.

Il medico ha parlato di una “doccia fredda” che “spegne ogni speranza di rilancio” della scuola. Per Neri il patto con l’Università delle Marche “era una grande opportunità che purtroppo è miseramente abortita in virtù o meglio a causa di un rapporto insolubile con Firenze cui ci lega un vecchia convenzione che non è stato possibile sciogliere”.

Prosegue Neri: “Credo che sia inutile spiegarne i motivi , come è inutile nella nostra città guardare avanti al futuro .. basta guardare Firenze e siamo a posto.. Continueremo il nostro lavoro come sempre , con qualche speranza in meno che questo venga riconosciuto e con la delusione di non poter trasmettere alle nuove generazioni (come vorremmo) lo spirito e l’esperienza di anni in questo campo”.

Nel pomeriggio, dicevamo, la risposta dal policlinico in una nota. “Non ci sono validi motivi per recedere dalla convenzione con l’Ateneo Fiorentino, atto necessario per rendere possibile l’attivazione con quello marchigiano”, si legge.

La richiesta di attivazione del rapporto, fanno sapere dall’ospedale, era arrivata lo scorso venerdì dall’Università delle Marche. E l’azienda ospedaliera senese “si è immediatamente attivata per le opportune verifiche a seguito delle quali è emerso- si legge ancora-, da un lato, che è già attiva una convenzione tra l’Aous e l’università di Firenze, sottoscritta nel 2019 con durata di 9 anni, dall’altro lato, che la normativa non consente che su una medesima struttura ospedaliera possano insistere Scuole di diversi atenei. Pertanto, per potersi convenzionare con Ancona l’Azienda senese avrebbe dovuto provvedere all’immediato sconvenzionamento con Firenze, senza preavviso e senza motivazioni valide”.

Poi c’è il messaggio destinato al cardiochirurgo: “Un confronto preventivo con l’Aou senese avrebbe consentito di valutare ex ante tutti gli aspetti della questione, inclusa l’impossibilità di fare due convenzioni contestuali, evenienza evidentemente non nota a chi ha avanzato la proposta di convenzionamento con Ancona, evitandogli di prendere impegni cui non era scontato dare seguito”.