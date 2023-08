Chigiana International Festival, i capolavori di Schubert e Brahms all’Abbazia di San Galgano

Appuntamento speciale il 9 agosto con il Chigiana International Festival & Summer Academy 2023. Il festival estivo dell’Accademia Chigiana, nei cento anni delle sue attività musicali, porta la grande musica sinfonica nello spazio unico al mondo della splendida Abbazia a cielo aperto di San Galgano, tra i luoghi più evocativi d’Italia e di tutta Europa.

Mercoledì 9 agosto, alle ore 21.30, nell’Abbazia di San Galgano risuoneranno le note dei capolavori sinfonici di Franz Schubert (1797-1828) e Johannes Brahms(1833-1897). Protagonista l’Orchestra Senzaspine – che del Chigiana International Festival & Summer Academy è orchestra in residenza dal 2021 –diretta da Luciano Acocella, docente in Chigiana dal 2016.

Nata nel 2013 dall’idea di due giovani direttori d’orchestra (Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi), specializzatisi proprio ai corsi di direzione d’orchestra tenuti da Daniele Gatti e da Luciano Acocella presso l’Accademia Chigiana, l’Orchestra Senzaspine, di base a Bologna, conta oggi 450 musicisti under 35. La sua missione è duplice: da un lato riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico, dall’altro offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali e la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico più impegnativo e affascinante. A oggi ha all’attivo oltre 400 eventi musicali e hanno collaborato con solisti di fama internazionale.

Il programma della serata, realizzata in collaborazione con il comune di Chiusdino, vedrà l’esecuzione della Sinfonia n. 3 in re maggiore di Franz Schubert e della Sinfonia n. 3 in fa maggiore di Johannes Brahms. La prima, scritta da Schubert nel 1815, anno estremamente fecondo per il genio tedesco, si caratterizza per il suo carattere fresco e vivace ed è, tra tutte le sinfonie schubertiane, la più breve. La seconda, la Sinfonia n. 3 in fa maggiore di Johannes Brahms, fu composta nel 1883, poco meno di 70 anni dopo la Terza schubertiana. Scritta da Brahms negli anni della sua piena maturità, nonché fama, riscontrò fin alla sua prima esecuzione, a Viennail 2 dicembre 1883, un enorme successo.

Presso l’Abbazia di San Galgano sarà possibile visitare, inoltre la mostra del Siena Awards intitolata “Above Us Only Sky” che raccoglie gli scatti vincitori del Drone Photo Awards 2023, importante concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea. L’esposizione, gratuita, è allestita all’esterno dell’Abbazia e propone un suggestivo percorso composto da immagini scattate dall’alto in ogni angolo del pianeta, capaci di mostrare in modo straordinario la sua bellezza e la sua fragilità con una visione che difficilmente si può ottenere da terra.

BIOGRAFIE

Luciano Acocellaha studiato al Conservatorio S. Cecilia di Roma e alla Royal Academy of Music di Copenhagen, perfezionandosi presso l’Accademia Chigiana, l’Accademia di Santa Cecilia e alla KondrašinMasterclass.È stato premiato ai Concorsi “Prokof’ev” e “Mitropoulos” dando inizio a un’intensa attività, che lo vede dirigere l’OrchestreNationale de France, l’OrchestrePhilharmonique de Montecarlo e de Marseille, l’Orchestredu Capitol de Toulouse, St. Petersburg e Moscow Philharmonic, Tokyo Philharmonic, Danish Radio Symphony e l’Orquestra Sinfonica de Galizia, Orchestra della Fenice, del T. Comunale di Bologna, l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, l’ORT, l’Orchestra Toscanini, l’Orchestra Sinfonica Siciliana e altre.

Nel 2000 il debutto operistico a Copenhagen con The Rape of Lucretia di Britten, in seguito ha diretto in numerosi teatri in Italia, Germania, Francia, Russia, Corea, Cina, Giappone e USA. Ospite di vari Festival, negli ultimi anni ha svolto gran parte della sua attività al Festival Rossini in Wildbad, dove ha registrato numerosi CD. Dal 2011 al 2014 è stato Direttore Musicale dell’Opera de Rouen Normandie. Da più di 12 anni collabora con France 3 TV al Teatro Antico di Orange. Dal 2022 insegna alla Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna.

È docente presso l’Accademia Chigiana dal 2016.

L’Orchestra Senzaspine, nata nel 2013 dall’idea di due amici, oggi direttori d’orchestra, conta oggi 450 musicisti under 35. La sua missione è duplice: da un lato riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico, dall’altro offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali e la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico più impegnativo e affascinante.

A oggi ha all’attivo oltre 400 eventi musicali e hanno collaborato con solisti di fama internazionale, tra cui Enrico Dindo, Alessandro Fossi, Domenico Nordio, Anna Tifu, Dejan Bogdanovich, Sofya Gulyak, Erica Piccotti e Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Dal 2015, grazie ad un bando del Comune di Bologna, l’Orchestra ha sede al Mercato Sonato, teatro di un intervento di rigenerazione urbana e culturale unico in Europa.

Dal 2021 è orchestra in residenza del corso estivo di alto perfezionamento tenuto da Daniele Gatti e Luciano Acocella all’Accademia Chigiana.

PROGRAMMA

mercoledì 9 agosto – Abbazia di San Galgano

ore 21.30

ORCHESTRA SENZASPINE

LUCIANO ACOCELLA direttore

Franz Schubert Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200

Johannes Brahms Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90

in collaborazione con il Comune di Chiusdino