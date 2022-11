Micat in Vertice, Siena palcoscenico d’Europa per la centesima edizione. Sani: “Celebriamo il sogno di Guido Chigi Saracini”

La 100esima Micat in Vertice è l’occasione “per ricordare un importante anniversario per il mondo della musica” e “evidenziare il valore dell’iniziativa di Guido Chigi Saracini”.

Le parole sono quelle di Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana, alla vigilia dell’inizio di una stagione concertistica che celebra con interpreti di alto profilo il sogno del conte Guido. “La sua passione – continua Sani- ha contribuito a cambiare il corso della storia musicale italiana dello scorso secolo. Il conte ha reso Siena una delle più prestigiose capitali internazionali della musica invitando qui grandi professionisti come Arthur Rubinstein, Alfred Cortot, Paul Hindemith, Sergej Prokof’ev, Vladimir Horowitz, Andrés Segovia, David Ojstrakh, Pablo Casals, Arturo Benedetti Michelangeli, Svjatoslav Richter”.

Il filo conduttore della centesima Micat in Vertice sarà quello del ritorno: i grandi maestri internazionali tornano ad esibirsi a Siena, in un’Istituzione a cui sono particolarmente legati. Il primo concerto sarà domani, quando al Teatro dei Rinnovati tornerà l’orchestra dell’Accademia del Santa Cecilia diretta da Sir Antonio Pappano. E con lui ci sarà Lisa Batisvhili. Saranno eseguiti il Concerto per violini in re maggiore n.61 di Beethoven e la Sinfonia n.2 di Schuman. Lunedì 22 poi, alle 21, al Teatro dei Rozzi, protagonista sarà l’ensemble Europa Galante guidato dal violinista e direttore Fabio Biondi; venerdì 25, sempre alle 21 al Teatro dei Rozzi, ci sarà il concerto del Trio Montrose. (QUI I DETTAGLI DEL PROGRAMMA)

Tre eventi nella settimana inaugurale che “intensificano il rapporto della Chigiana con formazioni acclamate in tutto il mondo: l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ritorna a Siena a un anno dal concerto in Piazza del Campo; Europa Galante che assieme alla Chigiana ha lasciato un segno tangibile a favore della valorizzazione della musica di Vivaldi. Ed infine il Trio Montrose, considerato oggi unanimemente una delle migliori compagini cameristiche internazionali”, commenta Sani.

Nei prossimi appuntamenti ci saranno straordinari talenti come Gidon Kremer, Gil Shaman, Matthias Goerne, Bertand Chamayou, Mischa Maisky ed il trio Maisky, il Quartetto Jerusalem, il Quartetto Hagen, Sol Gabetta. Ed ancora il coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini che si esibirà nella Cattedrale di Siena per Natale, il 23 dicembre, con un repertorio che spazia dal Trecento ai giorni nostri. Un’iniziativa speciale sarà poi il 30 marzo, quando in Duomo sarà portata la nuova produzione della Chigiana dello Strabat Mater di Rossini. Spazio poi anche i giovani allievi, formatisi ai corsi di alta formazione dell’Accademia, con il concerto de pianista Gabriele Strata. Chiude la grande stagione di eventi il concerto al teatro dei Rinnovati del 12 maggio con il ritorno della violinista Francesca Dego insieme all’Orchestra regionale della Toscana.

I biglietti dei singoli concerti, il costo va da 5 a 20 euro, potranno essere acquistati sul sito della Chigiana fino alle 18 del giorno dello spettacolo, utilizzando carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard oppure – con una commissione aggiuntiva – sul portale TicketOne.it. È possibile prenotare il biglietto degli spettacoli dal lunedì al venerdì (ad eccezione dei giorni festivi) dalle 9.30 alle 12.30 telefonando al numero 3339385543.

Sono previste riduzioni per gli studenti e i ragazzi sotto i 26 anni di età e per chi abbia compiuto 65 anni. Sono inoltre disponibili biglietti di ingresso al prezzo di 5 euro per i possessori della carta universitaria “Studente della Toscana”, per gli studenti del Polo musicale snese e delle scuole primarie e secondarie senesi, fino ad esaurimento dei posti disponibili.