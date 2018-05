Chianti Classico Trail: si corre al tramonto sulle strade bianche

Appuntamento il 9 giugno fra Castellina in Chianti e Bibbiano: tre percorsi per tutti i gusti

Correre al tramonto sulle strade bianche del Chianti. Sembra un sogno che, il prossimo giugno, invece, diventerà realtà. Si terrà, infatti, sabato 9 giugno la prima edizione del “Chianti Classico Trail”, manifestazione podistica organizzata dalla sezione Runners della Polisportiva Mens Sana in collaborazione con il main sponsor della sezione “Tenuta di Bibbiano” e con il patrocinio del Consorzio del Chianti Classico e del Comune di Castellina in Chianti, che ha messo a disposizione anche il sostegno logistico attraverso strutture e associazioni del territorio. Un evento immerso negli splendidi scenari del Chianti Classico, fra Castellina in Chianti e Bibbiano in Chianti, attraverso filari, colli e strade bianche: paesaggi straordinari da vivere in maniera “slow”, correndo o passeggiando. Tre i percorsi previsti, tutti con partenza alle ore 19: ventidue chilometri con partenza e arrivo in piazza del Comune a Castellina in Chianti; tredici chilometri con partenza dalla Tenuta di Bibbiano e arrivo in piazza del Comune a Castellina in Chianti e otto chilometri di passeggiata con partenza da piazza del Comune a Castellina in Chianti e arrivo alla Tenuta di Bibbiano.

L’evento. La manifestazione, alla sua primissima edizione, è stata fortemente voluta dalla Polisportiva Mens Sana 1871 come omaggio a un territorio che facilmente si presta al ruolo di “palestra naturale”: un progetto sostenuto dalla Tenuta di Bibbiano, importante cantina e main sponsor della sezione Runners, che fornisce un supporto fondamentale per l’attività dei podisti biancoverdi. Un evento molto particolare, che permetterà ai partecipanti di godersi lo spettacolo del Chianti al tramonto e di vivere il territorio a tutto tondo, in maniera sostenibile e “slow” e apprezzando anche le eccellenze enogastronomiche e turistiche locali, attraverso le convenzioni previste con gli esercizi commerciali. L’amministrazione comunale di Castellina in Chianti ha messo a disposizione alcuni propri spazi e parteciperà attivamente all’organizzazione della manifestazione.

Le dichiarazioni. “Una manifestazione in cui crediamo molto – sostiene Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 – perché unisce sport, territorio, cultura, priorità della nostra Polisportiva. Siamo fortemente impegnati nella trasmissione di questi valori e questo tipo di iniziative, a trecentosessanta gradi, sono quanto mai importanti per proseguire su questo percorso. La sezione Runners è peraltro fra le più numerose e più attive della nostra società e porta i colori biancoverdi e il nome di Siena in giro per tutto il mondo, partecipando anche a manifestazioni internazionali”.

“Vivere il territorio – sostiene Tommaso Marrocchesi Marzi, proprietario della Tenuta Bibbiano – significa anche riuscire a promuoverlo attraverso iniziative che riescono a coglierne l’essenza e le peculiarità che lo rendono attrattivo ed esclusivo. Abbiamo dunque pensato a un modo per conciliare le bellezze del Chianti Classico con la cultura sportiva e una fruizione ‘sostenibile’ del territorio stesso, che coniuga promozione e sviluppo anche economico senza consumo esasperato. E’ questo un modo per sostenere anche il progetto del Chianti Classico come territorio patrimonio Unesco. Una manifestazione che è nata e cresciuta in collaborazione con il Consorzio Chianti Classico”.

“E’ un evento – afferma Pietro Giannitti, direttore della sezione Mens Sana Runners – molto particolare dal punto di vista sportivo, che prevede un percorso impegnativo per quanto riguarda il trail di 22 chilometri, una corsa comunque di livello con il percorso di 13 chilometri e la passeggiata per chi vuole godersi ancora di più lo spettacolo del Chianti al tramonto. Abbiamo programmato anche un piccolo evento per i bambini all’interno del centro storico di Castellina in Chianti, con una corsa breve a loro dedicata. Uno sforzo organizzativo importante, a cui ci dedichiamo ormai da molte settimane”.

“L’amministrazione comunale di Castellina in Chianti – aggiunge il sindaco, Marcello Bonechi – ha accolto con grande piacere l’idea del Chianti Classico Trail e ha offerto il proprio supporto alla manifestazione, mettendo a disposizione le strutture sportive comunali e coordinando la collaborazione di tutte le associazioni di Castellina in Chianti. Questo evento sarà una bella occasione per promuovere ancora di più il nostro territorio attraverso lo sport, facendo conoscere e valorizzando le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche che lo rendono noto in tutto il mondo, e ringrazio gli organizzatori per l’idea e l’impegno che stanno portando avanti con il nostro pieno sostegno”.