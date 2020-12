Chianciano Terme: luminarie nei luoghi simbolo della città

L’amministrazione comunale di Chianciano Terme ha deciso di ridurre le spese per le luminarie cittadine, senza rinunciare però a donare ai cittadini quell’atmosfera natalizia che oggi più che mai è necessaria per affrontare insieme questo momento. A causa dell’emergenza sanitaria ed economica la Giunta infatti ha ritenuto importante ridefinire le priorità in termini di spesa riducendo le spese per gli addobbi.

“Sarà un Natale diverso quello di quest’anno e l’emergenza che stiamo vivendo ci ha fatto prendere la decisione di ottimizzare le nostre risorse economiche, scegliendo di risparmiare negli addobbi a favore di altre iniziative forse meno scenografiche ma più necessarie per cittadini e famiglie” sostiene il sindaco Andrea Marchetti. “La nostra città sarà comunque allietata da suggestive installazioni natalizie non in tutte le vie del paese ma nei luoghi più simbolici della nostra cittadina: l’ingresso, la Piazza principale ed il centro storico. La scelta del Comune, pur risparmiando rispetto le precedenti festività, è stata quella di dare un segnale di vicinanza alla nostra comunità, soprattutto ai bambini che, più di tutti, hanno bisogno di normalità”.

Le installazioni luminose verranno montate il 17 dicembre prossimo e riguarderanno l’area di accesso al paese (Rotatoria via Baccelli), la piazza principale (Piazza Italia) ed il centro storico (Porta Rivellini).