Chianciano Terme, l’Asl cerca un immobile per le attività sanitarie, pubblicato il bando

L’Asl cerca un immobile per ospitare le attività sanitarie nel comune di Chianciano Terme. L’azienda ha pubblicato un bando per uno o più immobili per una superficie complessiva tra gli 800 e i 900 metri quadri.

La struttura sarà destinata ad ospitare le cure primarie, il Serd ed un presidio per la Salute mentale per gli adulti ed il contratto durerà 6 anni con possibilità di rinnovo. L’immobile, spiega la sud est nel bando, “deve essere esistente, vuoto, in buono stato di manutenzione, completo e, avere impianti ed utenze autonomi”.

In particolari sono richiesti alcuni requisiti tecnologici, impiantistici e tecnologici previsti nelle seguenti liste: quella sui requisiti minimi necessari all’esercizio di un’attività sanitaria; quella sui requisiti minimi necessari per prestazioni ambulatoriali, per medicina di laboratorio, per centro di salute mentale e per consultorio familiare; requisiti minimi necessari per presidi per il trattamento delle dipendenze (serd) – centro ambulatoriale; requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le le strutture che erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno in fase postacuta; presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico di cui al decreto 90/R del presidente della giunta regionale 16 settembre 2020.

“Gli interessati tengano in conto che lo spostamento sarà temporaneo – si legge nel bando -. Per questo motivo, la Ausl procederà a valutare anche proposte che riguardino immobili per i quali sia disponibile solo la documentazione completa di agibilità. Gli interessati sono, pertanto, invitati a presentare offerta anche se la struttura proposta non sia completamente coerente con tutte le richieste del presente avviso”