“Chianciano Terme da vivere”, pubblicato il bando per i progetti

In vista della quinta edizione della rassegna “Chianciano Terme da Vivere”, in programma nel periodo dal 1 luglio al 1 ottobre 2023, il Comune di Chianciano Terme ha pubblicato un avviso per la proposta e la realizzazione di un programma di eventi culturali con scadenza giovedì 20 aprile 2023 alle 13.

Il bando intende individuare un progetto in grado di incrementare e differenziare l’offerta culturale, rendere vivi spazi di incontro, contribuire a una cultura della partecipazione della comunità, promuovere e qualificare lo sviluppo turistico, servire da richiamo all’interno di un’offerta di primo piano per coloro che sceglieranno la cittadina come soggiorno delle loro vacanze. I destinatari del bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chianciano Terme (nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità”), sono associazioni culturali, di promozione sociale o di volontariato, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, imprese sociali impegnate nel settore culturale e ricreativo del tempo libero; ma anche imprese o liberi professionisti che operano in ambito culturale e di promozione del territorio.

Il progetto proposto dovrà essere definito nel contenuto culturale e negli aspetti logistici e organizzativi, dovrà prevedere un’individuazione degli spazi e un’ipotesi di allestimento ed essere corredato da un piano economico che ne dimostri la sostenibilità. Saranno considerati di particolare interesse eventi culturali e di promozione territoriale, anche legati a itinerari tematici pensati per un’ambientazione esterna.

La Commissione valorizzerà la proposta in grado di distinguersi per la qualità degli eventi specificatamente rivolti ai giovani; per la varietà di un programma articolato e potenzialmente attrattivo di un pubblico eterogeneo; per la capacità di rappresentare la comunità e la sua integrazione entro le dinamiche socio-culturali locali; per la pluridisciplinarità degli spunti culturali proposti e per il richiamo delle iniziative sul piano internazionale o nazionale. Verrà tenuta in particolare considerazione la capacità dei progetti di creare sinergie tra diverse realtà per la condivisione di spazi, la programmazione di eventi la e progettazione di allestimenti, anche tramite l’interazione con reti già attive sul territorio. Come contributo economico, per l’attuazione degli eventi del programma che sarà selezionato, è previsto il riconoscimento di una cifra entro il 70% della somma complessiva per l’intera attività e non superiore a 40mila euro.

“Come amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla cultura Rossana Giulianelli – attraverso questo bando ci auspichiamo di ricevere valide proposte che possano essere realizzate a Chianciano Terme, per assicurare così nei quattro mesi della rassegna un’offerta culturale adeguata a residenti e visitatori”.