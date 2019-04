Che poi a Siena News ci divertiamo … e parecchio!!

Certo durante le giornate passate qui non mi sono mancati gli errori, talvolta dovuti anche ad una certa “solidità” della mia testa, e non sono mancate le conseguenti minacce di decapitazione da parte del direttore ma siamo tutti umani ed il mio cranio è stato più volte risparmiato. All fine, quando torniamo a casa, rimangono il divertimento, i bei momenti vissuti, le tante risate e, soprattutto, le storie della città e delle sue persone raccontate e ancora da raccontare.

Dallo scrivere un pezzo, a fare l’intervista fino al più ‘pratico’ montaggio dei filmati con il telefonino con annessa un ‘insolita’ passione per i microfoni. Avendo iniziato a scrivere da qualche mese su questo giornale online, sono state tutte cose nuove per me che, fino a poco tempo fa, non mi sarei aspettato di conoscere ma con il quale oggi convivo quasi giornalmente. Non potrei non essere più soddisfatto della mia scelta, e ringrazio Katiuscia che mi ha dato la possibilità di conoscere un mondo, quello del giornalismo, che fino a poco tempo fa mi era estraneo e che è fatto da tante bellissime persone, come quelle della nostra redazione, che ti insegnano qualcosa di nuovo o con cui, più semplicemente, puoi scambiare quattro chiacchere.

Quindi tanti auguri Siena News e grazie ancora Katiuscia per questa grande esperienza.

Marco Crimi