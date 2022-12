Che bollicina scegliere per le feste? Ve lo dice un’app

Si avvicinano le feste, che si usa celebrare con il botto: sia Natale, Capodanno o l’Epifania, una bottiglia di spumante ci sta sempre bene per un brindisi tra amici e parenti.

Come già avevamo raccontato in un articolo precedente cui vi rimando (clicca qui), il botto da tempi immemori si faceva per scacciare gli spiriti maligni. Se non siete esperti, ma vi piacerebbe provare qualcosa di nuovo e diverso dai soliti vini da scaffale del supermercato, o semplicemente capirci qualcosa di più, oggi c’è la possibilità di farsi guidare da un’apposita app.

Creata da esperti del settore, in collaborazione con Identità Golose, disponibile su iOS e Android, l’applicazione Bollicine del Mondo nasce prendendo spunto da una guida, che fino al 2015 era cartacea, per volontà di Paolo Marchi firma del giornalismo enologico e Cinzia Benzi scrittrice e donna del vino. Si tratta di uno strumento utile e facile da usare, dove si trovano mappe dei territori, etichette e cantine con più di 500 etichette recensite, da esperti del settore.

L’obiettivo è anche quello di far conoscere lo spumante, non solo come un vino limitato a celebrare le occasioni, ma anche per accompagnarlo a tutto pasto. La ricerca può essere condotta partendo dalla cantina: semplicemente cercando il nome, all’interno potete trovare la scheda descrittiva dell’azienda e del prodotto. Oppure, si procede partendo dal territorio (ad es. Alta Langa, Franciacorta etc.).

I territori sono divisi a seconda del Paese di riferimento; oltre agli spumantizzati italiani (suddivisi in Regioni) si trovano vini provenienti dall’Europa (divisi per Stato, sì perché oltre ai cugini francesi, sono molti i paesi che producono le bollicine), e di tutto il mondo. In fondo alla descrizione di ciascuna etichetta, c’è il link all’azienda produttrice. Di ogni regione vinicola o terroir viene riportata una precisa descrizione delle caratteristiche.

Se non vi sono chiari alcune terminologie specifiche, niente paura: all’interno della App c’è anche un Glossario, dal quale potrete ricavare la spiegazione (ad es. Metodo Charmat, metodo con il quale l’effervescenza viene creata in autoclave). Pronti con le bollicine nel calice, buon brindisi a tutti. Tanti auguri!!!

Stefania Tacconi