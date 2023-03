Cgil Siena, eletta la nuova Segreteria Confederale che affiancherà Fabio Seggiani

Dopo la recente rielezione di Fabio Seggiani a Segretario Generale della Cgil di Siena, anche la Segreteria Confederale che lo affianca si è rinnovata.

La nuova Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Siena, eletta dal Congresso provinciale lo scorso dicembre e presieduta da Carla Fiochi, si è riunita per la prima volta ieri presso il Circolo Arci di Sant’Andrea a Montecchio alla presenza del Segretario Regionale Cgil Rossano Rossi.

L’assise ha eletto a larghissima maggioranza i nominativi proposti da Fabio Seggiani: Alice D’Ercole, Alessandro Lotti e Daniela Spiganti. Per quanto riguarda la componente femminile si tratta di due conferme, per quella maschile si registra invece un nuovo ingresso, dato che Alessandro Lotti, Segretario Generale uscente della Fisac Cgil provinciale, subentra a Simone Pizzichi, giunto alla scadenza del mandato confederale.

“Sono molto soddisfatto di questo gruppo di lavoro, composto da 2 donne e 2 uomini nel rispetto della parità di genere, come previsto dallo Statuto della Cgil nella formazione degli organismi dirigenti,” – commenta Fabio Seggiani – “ci metteremo subito all’opera per un’azione sindacale di tutela collettiva ed individuale ancora più stringente al fianco di lavoratori e pensionati. La dura fase socio-economica che stiamo attraversando ce lo impone su tutti i fronti. Il nuovo assetto prevede il coinvolgimento ancora più diretto delle strutture confederali delle zone, Amiata, Val d’Elsa e Val di Chiana, per un presidio ancora più incisivo e capillare sul territorio”.

“Ringrazio Simone Pizzichi, che è già entrato nel gruppo dirigente del sindacato pensionati Spi Cgil di Siena, – conclude il Segretario Generale Seggiani – per l’intensa e qualificata attività confederale che ha svolto in questi anni difficili”.