Cetona protagonista in tv: il Comune partecipa a “Il borgo dei borghi”

Oltre sessanta borghi selezionati in tutta Italia e tra questi ce ne è una della provincia di Siena.Ci sarà anche Cetona a contendersi il titolo di “Il Borgo dei borghi” nell’omonimo programma di Camilla Raznovich che andrà in onda dal 22 settembre al 20 ottobre ogni domenica dalle 21.30 su Rai 3. Apparire sul palinsesto televisivo Rai sarà per il Comune confinante con Umbria e Lazio un modo originale per fare promozione turistica. La gara è stata organizzata dal club “I Borghi più belli d’Italia”, un’associazione di cui Cetona è membro dal 2001.

La sfida si basa sulle preferenze che verranno espresse dai telespettatori attraverso un voto on line, e si svolgerà in quattro serate eliminatorie e una serata finale che si terrà appunto il 20 ottobre.

Per votare occorre collegarsi al sito www.rai.it/borgodeiborghi, selezionare la Regione di appartenenza, e scegliere il Borgo a cui accordare la propria preferenza; ogni utente può esprimere un voto ogni 24 ore.

Il voto online rimarrà aperto fino alle 23.59 del 17 ottobre.



Nella serata finale sarà invece possibile partecipare solo attraverso il televoto in diretta.



Sulla pagina on-line predisposta per la votazione è possibile anche visionare un video promozionale per ognuno dei sessanta borghi che si sfidano.



Il vincitore della gara, sancito nella serata finale, scaturirà al 50% dal televoto, ed al 50% da una giuria di esperti.



Oltre a Cetona per la Toscana sono in gara Barga e Castiglione di Garfagnana, con il primo Comune che, con i suoi quasi 10.000 abitanti, parte ovviamente molto favorito rispetto agli altri due di più esigue dimensioni (circa 2700 Cetona e 1800 Castiglione di Garfagnana). Ma la costanza nell’esprimere più voti e la partecipazione potrebbero anche cambiare le carte in tavola.