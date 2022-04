Cessazioni di medici di base in provincia, ecco come cambiarli

L’Asl Toscana sud est comunica le novità di maggio per quanto riguarda i medici di medicina generale in provincia di Siena, conseguenti a cessazioni.

L’11 maggio cesserà la dottoressa Caterina De Martino, medico di medicina generale nell’ambito di Chiusdino , Monticiano e Sovicille , con ambulatori a Sovicille e alle Volte Basse (Siena) . I suoi assistiti dovranno compiere un’altra scelta. Il 31 maggio toccherà invece alla dottoressa Anna Seriacopi, medico di medicina generlae nell’ambito dell’Amiata , con ambulatorio a d Abbadia San Salvatore . Anche in questo caso i suoi assistiti dovranno compiere un’altra scelta.

Per tutti coloro che devono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo(clicca qui) Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico: Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link seguente (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”); Su Toscana Salute: Compilando il modulo online presente nella pagina seguente. Infine tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.