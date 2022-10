Cercatrice di funghi cade in un dirupo, trasportata con Pegaso alle Scotte

Incidente nel pomeriggio di oggi per una donna di 73 anni cercatrice di funghi nel territorio del Comune di Chianciano Terme. I mezzi dell’emergenza-urgenza dell’Asl Toscana sud est sono intervenuti nel bosco adiacente alla strada provinciale 40 in zona Provenga, in direzione della Foce. La donna, che era scivolata in un dirupo, è stata recuperata dai vigili del fuoco di Montepulciano e affidata alle cure dei sanitari. La paziente è stata portata in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso-2 alle Scotte di Siena.

Sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e all’elisoccorso, anche l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Sarteano e la Blsd dell’Anpas di Chianciano Terme.