Cercano di aprire la porta con l’ombrello ma l’appartamento non era quello giusto: denunciati

Sono entrati in un palazzo che credevano fosse il loro, non sono riusciti ad aprire la porta di quello che pensavano fosse il loro appartamento. Ed alla fine hanno cercato di forzare la serratura colpendola violentemente con degli ombrelli. Poi si sono accaniti sugli appartamenti vicini. Così due turisti americani sono stati denunciati dalla polizia alla Procura della Repubblica per la violazione di domicilio, il danneggiamento aggravato e per la mancata esibizione di un documento di identificazione. Ma non solo però è arrivata anche una multa per lo stato di ubriachezza. I due sono stati infatti trovati ‘ostaggio’ dei fiumi dell’alcool: la moglie era sdraiata a terra in uno stato di ebrezza tale che non riusciva ne a parlare ne a muoversi; il marito, anche lui ubriaco, tentava invece inutilmente di sollevarla dal pavimento. Questo è lo scenario che si sono trovati gli agenti una volta intervenuti a notte fonda al terzo piano di un palazzo storico a Siena, dopo numerose segnalazioni arrivate in Questura.