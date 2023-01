Centro sportivo Carabinieri, si consolida il rapporto con il Comune di Siena

E’ arrivata al Comune di Siena la richiesta ufficiale da parte del Centro Sportivo Carabinieri, sezione atletica, di poter ospitare negli impianti cittadini i tesserati Elena Vallortigara, Idea Pieroni e Yohanes Chiappinelli.

“Si ufficializza e quindi si consolida – spiega l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini – il rapporto dell’amministrazione, attraverso gli impianti di proprietà, con l’atletica italiana e in particolare con il Centro Sportivo Carabinieri. Siamo lieti di ospitare atleti di livello che sono e devono essere modello per tante generazioni di giovani e un vanto per Siena. Le piccole polemiche del passato legate a qualche momento di tensione e qualche strumentalizzazione di troppo sono dimenticate . Per quanto riguarda gli impianti, a partire dal campo scuola ‘Renzo Corsi’, pur con tutte le difficoltà del periodo , stiamo lavorando per accorciare i tempi per la riapertura, ormai prossima. Saniamo in questo modo un deficit annoso per la città, consegnando finalmente un impianto moderno e all’avanguardia”.

“Si chiede di valutare – si legge nella lettera ufficiale pervenuta al Comune di Siena – la possibilità di concedere ai nostri tesserati Elena Vallortigara specialista del salto in alto, pluricampionessa italiana assoluta e medaglia di bronzo al Campionato del Mondo che si è svolto in Oregon nel 2022; Idea Pieroni, anche lei specialista del salto in alto e campionessa italiana under23; Yohanes Chiappinelli, specialista della maratona, senese che per anni ha utilizzato il campo di atletica di Siena e che occasionalmente potrebbe averne necessità; un’autorizzazione all’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Siena, nello specifico della rinnovata pista di atletica del campo comunale di atletica leggera, quando saranno terminati i lavori, ed eventualmente palestra sala pesi e palestra per allenamenti indoor, sempre compatibilmente con gli orari e le attività sportive organizzate da chi ha in gestione il campo. Le due atlete sono allenate dall’allenatore specialista della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Giardi per il quale si chiede di concedere un nulla osta per la frequentazione degli impianti. L’occasione è gradita per porgere distinti saluti e auspicare un incontro, compatibilmente con gli impegni di tutti, con l’assessore Benini Paolo al fine di consolidare il legame del Centro Sportivo Carabinieri con la città di Siena che sino ad oggi ha portato a entrambe le parti lustro e ottimi risultati sportivi”.