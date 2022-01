Centri emotrasfusionali di Nottola, Abbadia San Salvatore, Campostaggia, rinnovata la certificazione Iso

I Centri emotrasfusionali degli ospedali di Nottola-Abbadia San Salvatore e Campostaggia hanno superano brillantemente la visita periodica da parte dell’ente terzo certificatore per il mantenimento della certificazione Iso. La direzione aziendale e tutta l’Asl Toscana sud est sono orgogliose del risultato raggiunto dai colleghi degli ospedali della provincia di Siena.

“La qualità delle attività trasfusionali in Regione Toscana è periodicamente certificata da enti accreditati indipendenti, per garantire ai cittadini sicurezza delle cure – afferma il dottor Pietro Pantone, direttore dell’area dipartimentale Medicina trasfusionale dell’Asl Toscana sud est –. Non è stato trascurato neppure il contesto che riguarda la pandemia da Coronavirus, rispetto al quale sono state disposte misure specifiche per il contrasto della diffusione della trasmissione della malattia, per cui donatori e cittadini possono continuare ad affidarsi con fiducia ai servizi trasfusionali dell’Asl Toscana sud est. I complimenti e un ringraziamento vanno in questa occasione ai due direttori Elena Marchini e Roberto Zadi, per l’attività svolta a Campostaggia e Nottola-Abbadia San Salvatore”.

Ecco i principali numeri dell’attività dei due Centri trasfusionali nel 2021. Campostaggia: 3389 donazioni di sangue intero, 1021 di plasmaferesi. Nottola: 3396 donazioni di sangue intero, 747 di plasmaferesi. Abbadia San Salvatore: 1131 donazioni di sangue intero, 130 di plasmaferesi.