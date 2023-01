Centenario Chigiana, dal Comune cinquantamila euro all’Accademia. E per le celebrazioni ci sarà Uto Ughi

Cinquantamila euro all’anno per tre anni. E’ la cifra stanziata dal Comune di Siena, su delibera approvata dalla giunta comunale, in favore dell’Accademia Musicale Chigiana. Ulteriori risorse da mettere a disposizione da parte dell’amministrazione comunale sono previste nel bilancio. Il contributo, in particolare, è relativo alle Celebrazioni del centenario dell’Accademia, che avranno il suo culmine nel 2023, ma che si svilupperanno per un triennio.

“Il Comune – commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi – conferma il suo supporto per l’importante istituzione della città, voluta dal Conte Guido Chigi Saracini e fucina di talenti. Per queste celebrazioni e la programmazione speciale l’Accademia si avvarrà della qualificata esperienza del Maestro Uto Ughi, che formulerà proposte artistiche che andranno ad arricchire e completare l’offerta culturale della Chigiana. Un nominativo fortemente voluto da questa amministrazione”.

“L’Accademia Musicale Chigiana – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella, che ha presentato la proposta di delibera in giunta – svilupperà un programma triennale di eventi per il centenario, anche con la collaborazione del Ministero della Cultura e attraverso la costituzione di un Comitato Nazionale al quale hanno aderito oltre venti fra enti e istituzioni. Sarà un programma intenso e particolare, che punterà anche al coinvolgimento della città e del territorio”.