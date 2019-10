Celinè inaugura la nuova fabbrica in provincia di Siena: “Entro il 2021 lavoro per 280 addetti”

Ad oggi vi lavorano 130 persone, con un’età media di 34 anni, ma il piano di sviluppo prevede di arrivare a 280 persone entro il 2021 con l’assunzione di altre 150 persone in due anni. Celinè la griffe francese della pelletteria, ha inaugurato la sua nuova manifattura di Radda in Chianti. La struttura occupa una superficie di circa 5.300 metri quadri ed è completata da un parcheggio seminterrato di 4mila metri quadri.

“Un coraggioso progetto di impresa, un valore per la comunità – ha detto l’assessore regionale Stefano Ciuoffo-. Siamo di fronte non soltanto a cinquemila metri quadrati di manifattura splendidamente realizzati su un delicato crinale ed in un contesto ambientale straordinario, ma alla conclusione di un percorso emblematico e virtuoso per il quale ringrazio Céline”.

“É stata la saldatura – ha poi aggiunto l’assessore Ciuoffo – del ruolo della Regione, che ha agito da facilitatrice, e di un’impresa coraggiosa. É accaduto qui ciò che vorremmo accadesse ancora di più in una Toscana che mostra la capacità di trasformarsi”.

Accompagnato da Toni Belloni, direttore generale del gruppo LVMH, di cui il marchio Celine fa parte, l’assessore ha visitato lo stabilimento e assistito alle varie fasi di lavorazione.

“Vogliamo – questa la sua conclusione – a che sia tenuto nella massima considerazione il capitale umano, che rappresenta l’elemento di maggior valore all’interno di questo straordinario intervento. È questa la scommessa che ci piace, e da parte nostra confermiamo a tutti gli imprenditori, grazie al nostro settore che si occupa di attrazione degli investimenti, che quando prendiamo un impegno lo portiamo in fondo nei tempi certi che l’impresa richiede”.